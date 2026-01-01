Bugünkü NSDQ420 Fiyatı

Bugünkü NSDQ420 (NSDQ) fiyatı $ 0,0005472 olup, son 24 saatte % 2,52 değişim gösterdi. Mevcut NSDQ / USD dönüşüm oranı NSDQ başına $ 0,0005472 şeklindedir.

NSDQ420, şu anda piyasa değeri açısından $ 547.205 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B NSDQ şeklindedir. Son 24 saat içinde NSDQ, $ 0,00052927 (en düşük) ile $ 0,00063295 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01594689 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00039868 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NSDQ, son bir saatte -%0,81 ve son 7 günde -%11,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NSDQ420 (NSDQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 547,21K$ 547,21K $ 547,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 547,21K$ 547,21K $ 547,21K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

