Bugünkü Nuff Respect Fiyatı

Bugünkü Nuff Respect (NUFR) fiyatı $ 0,00024878 olup, son 24 saatte % 0,94 değişim gösterdi. Mevcut NUFR / USD dönüşüm oranı NUFR başına $ 0,00024878 şeklindedir.

Nuff Respect, şu anda piyasa değeri açısından $ 199.016 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 799,97M NUFR şeklindedir. Son 24 saat içinde NUFR, $ 0,00024874 (en düşük) ile $ 0,0002537 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00034488 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001045 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NUFR, son bir saatte -%1,16 ve son 7 günde -%0,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nuff Respect (NUFR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 199,02K$ 199,02K $ 199,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 248,77K$ 248,77K $ 248,77K Dolaşım Arzı 799,97M 799,97M 799,97M Toplam Arz 999.966.579,9507906 999.966.579,9507906 999.966.579,9507906

Şu anki Nuff Respect piyasa değeri $ 199,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUFR arzı 799,97M olup, toplam arzı 999966579.9507906. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 248,77K.