Bugünkü NULLA Fiyatı

Bugünkü NULLA (NULLA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 38,39 değişim gösterdi. Mevcut NULLA / USD dönüşüm oranı NULLA başına -- şeklindedir.

NULLA, şu anda piyasa değeri açısından $ 305.437 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M NULLA şeklindedir. Son 24 saat içinde NULLA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NULLA, son bir saatte -%0,16 ve son 7 günde +%73,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NULLA (NULLA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 305,44K$ 305,44K $ 305,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 305,44K$ 305,44K $ 305,44K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.945.866,936566 999.945.866,936566 999.945.866,936566

Şu anki NULLA piyasa değeri $ 305,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NULLA arzı 999,95M olup, toplam arzı 999945866.936566. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 305,44K.