NUMINE Token Fiyatı (NUMI)
Bugün için canlı NUMINE Token (NUMI) fiyatı, 0.064664 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.61M USD. NUMI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NUMINE Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki NUMINE Token fiyat değişimi -7.42%
- Dolaşımdaki arz: 102.50M USD.
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Gün içerisinde, NUMINE Token / USD fiyat değişimi, $ -0.00518794113428644.
Son 30 gün içerisinde, NUMINE Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NUMINE Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NUMINE Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00518794113428644
|-7.42%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel NUMINE Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.47%
-7.42%
-8.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.
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|1 NUMI / VND
₫1,658.049624
|1 NUMI / AUD
A$0.10281576
|1 NUMI / GBP
￡0.04914464
|1 NUMI / EUR
€0.05690432
|1 NUMI / USD
$0.064664
|1 NUMI / MYR
RM0.28581488
|1 NUMI / TRY
₺2.46111184
|1 NUMI / JPY
¥9.31614248
|1 NUMI / RUB
₽5.38198472
|1 NUMI / INR
₹5.56821704
|1 NUMI / IDR
Rp1,095.9998356
|1 NUMI / KRW
₩91.8519788
|1 NUMI / PHP
₱3.68390808
|1 NUMI / EGP
￡E.3.31920312
|1 NUMI / BRL
R$0.3782844
|1 NUMI / CAD
C$0.08923632
|1 NUMI / BDT
৳7.85861592
|1 NUMI / NGN
₦103.29686016
|1 NUMI / UAH
₴2.6770896
|1 NUMI / VES
Bs4.591144
|1 NUMI / PKR
Rs18.13307888
|1 NUMI / KZT
₸33.41770856
|1 NUMI / THB
฿2.16495072
|1 NUMI / TWD
NT$2.09123376
|1 NUMI / AED
د.إ0.23731688
|1 NUMI / CHF
Fr0.05237784
|1 NUMI / HKD
HK$0.501146
|1 NUMI / MAD
.د.م0.6013752
|1 NUMI / MXN
$1.31073928