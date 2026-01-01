Bugünkü nunu Fiyatı

Bugünkü nunu (NUNU) fiyatı $ 0,00005375 olup, son 24 saatte % 6,39 değişim gösterdi. Mevcut NUNU / USD dönüşüm oranı NUNU başına $ 0,00005375 şeklindedir.

nunu, şu anda piyasa değeri açısından $ 53.739 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,89M NUNU şeklindedir. Son 24 saat içinde NUNU, $ 0,00005158 (en düşük) ile $ 0,00005773 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00768959 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004288 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NUNU, son bir saatte -%0,63 ve son 7 günde +%3,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

nunu (NUNU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 53,74K$ 53,74K $ 53,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,74K$ 53,74K $ 53,74K Dolaşım Arzı 999,89M 999,89M 999,89M Toplam Arz 999.890.942,102661 999.890.942,102661 999.890.942,102661

Şu anki nunu piyasa değeri $ 53,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUNU arzı 999,89M olup, toplam arzı 999890942.102661. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 53,74K.