Bugünkü Nyan Cat Fiyatı

Bugünkü Nyan Cat (NYAN) fiyatı $ 0,00021371 olup, son 24 saatte % 7,03 değişim gösterdi. Mevcut NYAN / USD dönüşüm oranı NYAN başına $ 0,00021371 şeklindedir.

Nyan Cat, şu anda piyasa değeri açısından $ 213.708 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M NYAN şeklindedir. Son 24 saat içinde NYAN, $ 0,00020351 (en düşük) ile $ 0,00023126 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00637036 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00018381 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NYAN, son bir saatte -%0,40 ve son 7 günde -%30,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nyan Cat (NYAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 213,71K$ 213,71K $ 213,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 213,71K$ 213,71K $ 213,71K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.979.528,701393 999.979.528,701393 999.979.528,701393

Şu anki Nyan Cat piyasa değeri $ 213,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NYAN arzı 999,98M olup, toplam arzı 999979528.701393. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 213,71K.