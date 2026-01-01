Bugünkü Nyla AI Fiyatı

Bugünkü Nyla AI (NYLA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 9,07 değişim gösterdi. Mevcut NYLA / USD dönüşüm oranı NYLA başına -- şeklindedir.

Nyla AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 657.040 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M NYLA şeklindedir. Son 24 saat içinde NYLA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00976394 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NYLA, son bir saatte -%3,31 ve son 7 günde -%39,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nyla AI (NYLA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 657,04K$ 657,04K $ 657,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 657,04K$ 657,04K $ 657,04K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.986.790,43 999.986.790,43 999.986.790,43

