Bugünkü Nyx Eternal Fiyatı

Bugünkü Nyx Eternal (NYX) fiyatı $ 0.00001999 olup, son 24 saatte % 1.84 değişim gösterdi. Mevcut NYX / USD dönüşüm oranı NYX başına $ 0.00001999 şeklindedir.

Nyx Eternal, şu anda piyasa değeri açısından $ 19,684.69 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 978.83M NYX şeklindedir. Son 24 saat içinde NYX, $ 0.00001996 (en düşük) ile $ 0.00002047 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.01124481 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00001755 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NYX, son bir saatte -0.14% ve son 7 günde -3.22% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nyx Eternal (NYX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19.68K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19.68K Dolaşım Arzı 978.83M Toplam Arz 978,834,053.156612

