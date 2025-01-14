Nyxia AI Fiyatı (NYXC)
Bugün için canlı Nyxia AI (NYXC) fiyatı, 0.02045579 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 204.66K USD. NYXC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nyxia AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 89.18K USD
- Gün içindeki Nyxia AI fiyat değişimi -8.55%
- Dolaşımdaki arz: 10.00M USD.
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Gün içerisinde, Nyxia AI / USD fiyat değişimi, $ -0.00191402764562135.
Son 30 gün içerisinde, Nyxia AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0114339970.
Son 60 gün içerisinde, Nyxia AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0156183352.
Son 90 gün içerisinde, Nyxia AI / USD fiyat değişimi, $ -0.05028905674287995.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00191402764562135
|-8.55%
|30 Gün
|$ -0.0114339970
|-55.89%
|60 Gün
|$ -0.0156183352
|-76.35%
|90 Gün
|$ -0.05028905674287995
|-71.08%
En güncel Nyxia AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.85%
-8.55%
-42.58%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality.
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A$0.0329338219
|1 NYXC / GBP
￡0.0165691899
|1 NYXC / EUR
€0.0198421163
|1 NYXC / USD
$0.02045579
|1 NYXC / MYR
RM0.092051055
|1 NYXC / TRY
₺0.7257714292
|1 NYXC / JPY
¥3.2248552935
|1 NYXC / RUB
₽2.1018324225
|1 NYXC / INR
₹1.7716759719
|1 NYXC / IDR
Rp335.3407660176
|1 NYXC / PHP
₱1.1983001782
|1 NYXC / EGP
￡E.1.033017395
|1 NYXC / BRL
R$0.1245757611
|1 NYXC / CAD
C$0.0292517797
|1 NYXC / BDT
৳2.4722867794
|1 NYXC / NGN
₦31.6162644661
|1 NYXC / UAH
₴0.867325496
|1 NYXC / VES
Bs1.08415687
|1 NYXC / PKR
Rs5.701028673
|1 NYXC / KZT
₸10.8632518374
|1 NYXC / THB
฿0.7089976814
|1 NYXC / TWD
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Fr0.0186147689
|1 NYXC / HKD
HK$0.1591460462
|1 NYXC / MAD
.د.م0.2055806895