O Intelligence Coin Fiyatı (OI)
Bugün için canlı O Intelligence Coin (OI) fiyatı, 105,692,705 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 105.59M USD. OI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
O Intelligence Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 97.29K USD
- Gün içindeki O Intelligence Coin fiyat değişimi -1.34%
- Dolaşımdaki arz: 1.00 USD.
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Gün içerisinde, O Intelligence Coin / USD fiyat değişimi, $ -1,445,532.2348233.
Son 30 gün içerisinde, O Intelligence Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, O Intelligence Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, O Intelligence Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -1,445,532.2348233
|-1.34%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel O Intelligence Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.25%
-1.34%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.
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