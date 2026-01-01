Bugünkü Obsidian Fiyatı

Bugünkü Obsidian (OBS) fiyatı $ 0,00002071 olup, son 24 saatte % 2,58 değişim gösterdi. Mevcut OBS / USD dönüşüm oranı OBS başına $ 0,00002071 şeklindedir.

Obsidian, şu anda piyasa değeri açısından $ 208.096 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,99B OBS şeklindedir. Son 24 saat içinde OBS, $ 0,0000201 (en düşük) ile $ 0,00002147 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0000853 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000201 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OBS, son bir saatte +%0,84 ve son 7 günde -%10,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Obsidian (OBS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 208,10K$ 208,10K $ 208,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 208,10K$ 208,10K $ 208,10K Dolaşım Arzı 9,99B 9,99B 9,99B Toplam Arz 9.990.326.004,916126 9.990.326.004,916126 9.990.326.004,916126

Şu anki Obsidian piyasa değeri $ 208,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OBS arzı 9,99B olup, toplam arzı 9990326004.916126. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 208,10K.