Bugünkü Official PPshow (PP) fiyatı $ 0,00457571 olup, son 24 saatte % 13,55 değişim gösterdi. Mevcut PP / USD dönüşüm oranı PP başına $ 0,00457571 şeklindedir.

Official PPshow, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.297.975 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 501,97M PP şeklindedir. Son 24 saat içinde PP, $ 0,00455348 (en düşük) ile $ 0,00529412 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01444103 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00122364 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PP, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde +%0,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Official PPshow (PP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,30M$ 2,30M $ 2,30M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,59M$ 3,59M $ 3,59M Dolaşım Arzı 501,97M 501,97M 501,97M Toplam Arz 785.196.878,928445 785.196.878,928445 785.196.878,928445

Şu anki Official PPshow piyasa değeri $ 2,30M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PP arzı 501,97M olup, toplam arzı 785196878.928445. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,59M.