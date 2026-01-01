Bugünkü OID Fiyatı

Bugünkü OID (OID) fiyatı $ 0,00006369 olup, son 24 saatte % 9,59 değişim gösterdi. Mevcut OID / USD dönüşüm oranı OID başına $ 0,00006369 şeklindedir.

OID, şu anda piyasa değeri açısından $ 63.689 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B OID şeklindedir. Son 24 saat içinde OID, $ 0,00005801 (en düşük) ile $ 0,00006393 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00276221 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005661 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OID, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%2,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OID (OID) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 63,69K$ 63,69K $ 63,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 63,69K$ 63,69K $ 63,69K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

