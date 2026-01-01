Bugünkü OKBOK Fiyatı

Bugünkü OKBOK (OKBOK) fiyatı $ 0,00000682 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut OKBOK / USD dönüşüm oranı OKBOK başına $ 0,00000682 şeklindedir.

OKBOK, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.815,25 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B OKBOK şeklindedir. Son 24 saat içinde OKBOK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000335 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000662 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OKBOK, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OKBOK (OKBOK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,82K$ 6,82K $ 6,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,82K$ 6,82K $ 6,82K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki OKBOK piyasa değeri $ 6,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OKBOK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,82K.