Bugünkü OKIE Fiyatı

Bugünkü OKIE (OKIE) fiyatı $ 0,00000882 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut OKIE / USD dönüşüm oranı OKIE başına $ 0,00000882 şeklindedir.

OKIE, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.815,47 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B OKIE şeklindedir. Son 24 saat içinde OKIE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00362919 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000782 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OKIE, son bir saatte -- ve son 7 günde +%7,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OKIE (OKIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,82K$ 8,82K $ 8,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,82K$ 8,82K $ 8,82K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

