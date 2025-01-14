Omni Consumer Protocol Fiyatı (OCP)
Bugün için canlı Omni Consumer Protocol (OCP) fiyatı, 0.00770461 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 91.65K USD. OCP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Omni Consumer Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 506.66 USD
- Gün içindeki Omni Consumer Protocol fiyat değişimi +0.62%
- Dolaşımdaki arz: 11.90M USD.
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Gün içerisinde, Omni Consumer Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Omni Consumer Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0000504567.
Son 60 gün içerisinde, Omni Consumer Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0008437796.
Son 90 gün içerisinde, Omni Consumer Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.00091841392851217.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.62%
|30 Gün
|$ -0.0000504567
|-0.65%
|60 Gün
|$ -0.0008437796
|-10.95%
|90 Gün
|$ -0.00091841392851217
|-10.65%
En güncel Omni Consumer Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.42%
+0.62%
-0.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.
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