Bugünkü Omnia Protocol Fiyatı

Bugünkü Omnia Protocol (OMNIA) fiyatı $ 0,01003243 olup, son 24 saatte % 26,33 değişim gösterdi. Mevcut OMNIA / USD dönüşüm oranı OMNIA başına $ 0,01003243 şeklindedir.

Omnia Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 426.307 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 44,31M OMNIA şeklindedir. Son 24 saat içinde OMNIA, $ 0,00815421 (en düşük) ile $ 0,01573098 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,724005 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00100478 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OMNIA, son bir saatte +%2,98 ve son 7 günde -%1,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Omnia Protocol (OMNIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 426,31K$ 426,31K $ 426,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 946,69K$ 946,69K $ 946,69K Dolaşım Arzı 44,31M 44,31M 44,31M Toplam Arz 98.399.222,0 98.399.222,0 98.399.222,0

