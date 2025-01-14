oof oof CTO Fiyatı (OOF)
Bugün için canlı oof oof CTO (OOF) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 49.53K USD. OOF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
oof oof CTO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 841.06 USD
- Gün içindeki oof oof CTO fiyat değişimi +1.94%
- Dolaşımdaki arz: 975.99M USD.
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Gün içerisinde, oof oof CTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, oof oof CTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, oof oof CTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, oof oof CTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.94%
|30 Gün
|$ 0
|-15.38%
|60 Gün
|$ 0
|-55.27%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel oof oof CTO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.10%
+1.94%
+5.49%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to oof on Solana. oof the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for oof to take reign oof is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. oof is here to make memecoins great again. Launched stealth on pump,fun with no-presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, oof is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let oof show you the way.
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