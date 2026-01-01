Bugünkü Open Source Fiyatı

Bugünkü Open Source (OS) fiyatı $ 0,00036704 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut OS / USD dönüşüm oranı OS başına $ 0,00036704 şeklindedir.

Open Source, şu anda piyasa değeri açısından $ 36.704 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M OS şeklindedir. Son 24 saat içinde OS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04628724 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0003568 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OS, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Open Source (OS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 36,70K$ 36,70K $ 36,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 36,70K$ 36,70K $ 36,70K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Open Source piyasa değeri $ 36,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OS arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 36,70K.