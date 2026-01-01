Bugünkü OpenAI PreStocks Fiyatı

Bugünkü OpenAI PreStocks (OPENAI) fiyatı $ 1.023,27 olup, son 24 saatte % 13,97 değişim gösterdi. Mevcut OPENAI / USD dönüşüm oranı OPENAI başına $ 1.023,27 şeklindedir.

OpenAI PreStocks, şu anda piyasa değeri açısından $ 808.306 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 789,93 OPENAI şeklindedir. Son 24 saat içinde OPENAI, $ 910,95 (en düşük) ile $ 1.198,11 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1.490,11 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 551,47 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OPENAI, son bir saatte -%1,61 ve son 7 günde -%14,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OpenAI PreStocks (OPENAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 808,31K$ 808,31K $ 808,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 808,31K$ 808,31K $ 808,31K Dolaşım Arzı 789,93 789,93 789,93 Toplam Arz 789,92864375 789,92864375 789,92864375

Şu anki OpenAI PreStocks piyasa değeri $ 808,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OPENAI arzı 789,93 olup, toplam arzı 789.92864375. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 808,31K.