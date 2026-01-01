Bugünkü Optopia AI Fiyatı

Bugünkü Optopia AI (OPAI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut OPAI / USD dönüşüm oranı OPAI başına -- şeklindedir.

Optopia AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.394,85 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,54B OPAI şeklindedir. Son 24 saat içinde OPAI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00315088 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OPAI, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Optopia AI (OPAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,39K$ 7,39K $ 7,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,30K$ 11,30K $ 11,30K Dolaşım Arzı 6,54B 6,54B 6,54B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

