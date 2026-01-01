Bugünkü ORYNTH Fiyatı

Bugünkü ORYNTH (ORY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,75 değişim gösterdi. Mevcut ORY / USD dönüşüm oranı ORY başına -- şeklindedir.

ORYNTH, şu anda piyasa değeri açısından $ 269.202 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,90M ORY şeklindedir. Son 24 saat içinde ORY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00368344 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORY, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde +%43,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ORYNTH (ORY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 269,20K$ 269,20K $ 269,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 269,20K$ 269,20K $ 269,20K Dolaşım Arzı 998,90M 998,90M 998,90M Toplam Arz 998.901.528,8335637 998.901.528,8335637 998.901.528,8335637

Şu anki ORYNTH piyasa değeri $ 269,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORY arzı 998,90M olup, toplam arzı 998901528.8335637. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 269,20K.