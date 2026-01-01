Bugünkü OtherdeedStrategy Fiyatı

Bugünkü OtherdeedStrategy (DEEDSTR) fiyatı $ 0,00037458 olup, son 24 saatte % 4,50 değişim gösterdi. Mevcut DEEDSTR / USD dönüşüm oranı DEEDSTR başına $ 0,00037458 şeklindedir.

OtherdeedStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 363.549 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 970,56M DEEDSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde DEEDSTR, $ 0,00037054 (en düşük) ile $ 0,00039221 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00085571 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00037054 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEEDSTR, son bir saatte -- ve son 7 günde -%8,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OtherdeedStrategy (DEEDSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 363,55K$ 363,55K $ 363,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 363,55K$ 363,55K $ 363,55K Dolaşım Arzı 970,56M 970,56M 970,56M Toplam Arz 970.563.429,6379846 970.563.429,6379846 970.563.429,6379846

Şu anki OtherdeedStrategy piyasa değeri $ 363,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEEDSTR arzı 970,56M olup, toplam arzı 970563429.6379846. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 363,55K.