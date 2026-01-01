Bugünkü Overtime Fiyatı

Bugünkü Overtime (OVER) fiyatı $ 0,278131 olup, son 24 saatte % 0,85 değişim gösterdi. Mevcut OVER / USD dönüşüm oranı OVER başına $ 0,278131 şeklindedir.

Overtime, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.022.543 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 61,22M OVER şeklindedir. Son 24 saat içinde OVER, $ 0,276518 (en düşük) ile $ 0,280544 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,369086 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,095069 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OVER, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -%2,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Overtime (OVER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,02M$ 17,02M $ 17,02M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,02M$ 17,02M $ 17,02M Dolaşım Arzı 61,22M 61,22M 61,22M Toplam Arz 61.218.785,70175363 61.218.785,70175363 61.218.785,70175363

Şu anki Overtime piyasa değeri $ 17,02M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OVER arzı 61,22M olup, toplam arzı 61218785.70175363. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,02M.