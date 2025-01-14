Oxen Fiyatı (OXEN)
Bugün için canlı Oxen (OXEN) fiyatı, 0.04934039 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.47M USD. OXEN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Oxen Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 85.62 USD
- Gün içindeki Oxen fiyat değişimi -22.67%
- Dolaşımdaki arz: 70.40M USD.
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Gün içerisinde, Oxen / USD fiyat değişimi, $ -0.0144646375679528.
Son 30 gün içerisinde, Oxen / USD fiyat değişimi, $ -0.0113013768.
Son 60 gün içerisinde, Oxen / USD fiyat değişimi, $ -0.0144201434.
Son 90 gün içerisinde, Oxen / USD fiyat değişimi, $ -0.02124581968754173.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0144646375679528
|-22.67%
|30 Gün
|$ -0.0113013768
|-22.90%
|60 Gün
|$ -0.0144201434
|-29.22%
|90 Gün
|$ -0.02124581968754173
|-30.09%
En güncel Oxen fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.04%
-22.67%
-6.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Oxen combines a cutting-edge privacy and decentralisation software stack with a bold vision for the future of private, anonymous transactions. A community-run network of staked, incentivised Oxen Service Nodes powers the Oxen blockchain and $OXEN privacy token. Lots of revolutionary applications are already using Oxen's Service Node network: Session, a decentralised encrypted messenger, and Lokinet, a powerful next generation onion router.
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