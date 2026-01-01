Bugünkü Ozapay Fiyatı

Bugünkü Ozapay (OZA) fiyatı $ 0,03433087 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut OZA / USD dönüşüm oranı OZA başına $ 0,03433087 şeklindedir.

Ozapay, şu anda piyasa değeri açısından $ 26.077.384 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 759,59M OZA şeklindedir. Son 24 saat içinde OZA, $ 0,03377405 (en düşük) ile $ 0,03456162 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04616339 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0153966 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OZA, son bir saatte +%0,30 ve son 7 günde -%2,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ozapay (OZA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,08M$ 26,08M $ 26,08M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,22M$ 34,22M $ 34,22M Dolaşım Arzı 759,59M 759,59M 759,59M Toplam Arz 996.889.043,99 996.889.043,99 996.889.043,99

Şu anki Ozapay piyasa değeri $ 26,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OZA arzı 759,59M olup, toplam arzı 996889043.99. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,22M.