PAC Protocol Fiyatı (PAC)
Bugün için canlı PAC Protocol (PAC) fiyatı, 0.00000946 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 164.98K USD. PAC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PAC Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 25.40 USD
- Gün içindeki PAC Protocol fiyat değişimi +0.70%
- Dolaşımdaki arz: 17.44B USD.
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Gün içerisinde, PAC Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PAC Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0000007273.
Son 60 gün içerisinde, PAC Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0000059394.
Son 90 gün içerisinde, PAC Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.000013917159525086107.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.70%
|30 Gün
|$ -0.0000007273
|-7.68%
|60 Gün
|$ -0.0000059394
|-62.78%
|90 Gün
|$ -0.000013917159525086107
|-59.53%
En güncel PAC Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+0.70%
-39.22%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PAC Protocol (PAC), based in the US, aims to provide next-generation blockchain network solutions to solve real-world problems. It claims to be one of the largest truly decentralized masternode networks in the world (source: www.masternodes.online) with nearly over 13,000 active nodes located worldwide. Its network is based on the energy efficient Proof of Stake (PoS) algorithm which greatly reduces its overall carbon footprint. For more information about PAC Global or if you are interested in partnering with the project, please either contact Drew Saunders, Chairman of the Board at [email protected] or David Gokhshtein, CEO at [email protected] or visit @PACcoinOfficial or website at (www.pacglobal.io).
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|1 PAC / AUD
A$0.0000150414
|1 PAC / GBP
￡0.000007568
|1 PAC / EUR
€0.0000090816
|1 PAC / USD
$0.00000946
|1 PAC / MYR
RM0.0000420024
|1 PAC / TRY
₺0.0003394248
|1 PAC / JPY
¥0.0014319602
|1 PAC / RUB
₽0.0009167686
|1 PAC / INR
₹0.0008303988
|1 PAC / IDR
Rp0.1550819424
|1 PAC / PHP
₱0.0005488692
|1 PAC / EGP
￡E.0.0004755542
|1 PAC / BRL
R$0.000054868
|1 PAC / CAD
C$0.0000134332
|1 PAC / BDT
৳0.0011543092
|1 PAC / NGN
₦0.014182905
|1 PAC / UAH
₴0.0003923062
|1 PAC / VES
Bs0.0005676
|1 PAC / PKR
Rs0.0026401914
|1 PAC / KZT
₸0.004826492
|1 PAC / THB
฿0.0003203156
|1 PAC / TWD
NT$0.0003106664
|1 PAC / CHF
Fr0.000008514
|1 PAC / HKD
HK$0.0000736934
|1 PAC / MAD
.د.م0.0000946946