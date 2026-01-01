Bugünkü Pain Fiyatı

Bugünkü Pain (PAIN) fiyatı $ 0,716713 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut PAIN / USD dönüşüm oranı PAIN başına $ 0,716713 şeklindedir.

Pain, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.583.414 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,00M PAIN şeklindedir. Son 24 saat içinde PAIN, $ 0,714082 (en düşük) ile $ 0,722709 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 24,3 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,684949 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PAIN, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%0,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pain (PAIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,58M$ 3,58M $ 3,58M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,17M$ 7,17M $ 7,17M Dolaşım Arzı 5,00M 5,00M 5,00M Toplam Arz 9.999.886,331679 9.999.886,331679 9.999.886,331679

