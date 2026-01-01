Bugünkü Palie Fiyatı

Bugünkü Palie (PALIE) fiyatı $ 0,00001327 olup, son 24 saatte % 1,21 değişim gösterdi. Mevcut PALIE / USD dönüşüm oranı PALIE başına $ 0,00001327 şeklindedir.

Palie, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.266,59 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PALIE şeklindedir. Son 24 saat içinde PALIE, $ 0,00001324 (en düşük) ile $ 0,00001354 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00078556 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001272 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PALIE, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde +%1,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Palie (PALIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,27K$ 13,27K $ 13,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,27K$ 13,27K $ 13,27K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Palie piyasa değeri $ 13,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PALIE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,27K.