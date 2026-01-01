Bugünkü PandaPump Fiyatı

Bugünkü PandaPump (PPUMP) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PPUMP / USD dönüşüm oranı PPUMP başına -- şeklindedir.

PandaPump, şu anda piyasa değeri açısından $ 423.253 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,63B PPUMP şeklindedir. Son 24 saat içinde PPUMP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PPUMP, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PandaPump (PPUMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 423,25K$ 423,25K $ 423,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 423,25K$ 423,25K $ 423,25K Dolaşım Arzı 4,63B 4,63B 4,63B Toplam Arz 4.630.143.867,887948 4.630.143.867,887948 4.630.143.867,887948

Şu anki PandaPump piyasa değeri $ 423,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PPUMP arzı 4,63B olup, toplam arzı 4630143867.887948. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 423,25K.