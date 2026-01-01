Bugünkü Pangolin Fiyatı

Bugünkü Pangolin (PANG) fiyatı $ 0,00000646 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PANG / USD dönüşüm oranı PANG başına $ 0,00000646 şeklindedir.

Pangolin, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.818,76 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 745,82M PANG şeklindedir. Son 24 saat içinde PANG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00010001 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000628 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PANG, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pangolin (PANG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,82K$ 4,82K $ 4,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,40K$ 6,40K $ 6,40K Dolaşım Arzı 745,82M 745,82M 745,82M Toplam Arz 990.039.899,72432 990.039.899,72432 990.039.899,72432

Şu anki Pangolin piyasa değeri $ 4,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PANG arzı 745,82M olup, toplam arzı 990039899.72432. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,40K.