Bugünkü Pantheon Fiyatı

Bugünkü Pantheon (PNTH) fiyatı $ 0,00014818 olup, son 24 saatte % 14,48 değişim gösterdi. Mevcut PNTH / USD dönüşüm oranı PNTH başına $ 0,00014818 şeklindedir.

Pantheon, şu anda piyasa değeri açısından $ 148.173 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M PNTH şeklindedir. Son 24 saat içinde PNTH, $ 0,00012725 (en düşük) ile $ 0,0001488 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00111204 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00012309 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PNTH, son bir saatte -%0,36 ve son 7 günde -%2,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pantheon (PNTH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 148,17K$ 148,17K $ 148,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 148,17K$ 148,17K $ 148,17K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.951.134,006949 999.951.134,006949 999.951.134,006949

