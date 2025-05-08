Parabolic Fiyatı (PARAX)
Bugün için canlı Parabolic (PARAX) fiyatı, 0.00446156 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.46M USD. PARAX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Parabolic Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Parabolic fiyat değişimi -23.94%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Parabolic / USD fiyat değişimi, $ -0.001404606665930827.
Son 30 gün içerisinde, Parabolic / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Parabolic / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Parabolic / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.001404606665930827
|-23.94%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Parabolic fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
-23.94%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token’s ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It’s a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space.
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|1 PARAX / VND
₫117.4059514
|1 PARAX / AUD
A$0.006915418
|1 PARAX / GBP
￡0.00334617
|1 PARAX / EUR
€0.0039261728
|1 PARAX / USD
$0.00446156
|1 PARAX / MYR
RM0.0190062456
|1 PARAX / TRY
₺0.1723946784
|1 PARAX / JPY
¥0.644249264
|1 PARAX / RUB
₽0.3596909672
|1 PARAX / INR
₹0.3786972128
|1 PARAX / IDR
Rp73.1403161664
|1 PARAX / KRW
₩6.239937816
|1 PARAX / PHP
₱0.2481965828
|1 PARAX / EGP
￡E.0.2259333984
|1 PARAX / BRL
R$0.0256093544
|1 PARAX / CAD
C$0.0061569528
|1 PARAX / BDT
৳0.543864164
|1 PARAX / NGN
₦7.1728946276
|1 PARAX / UAH
₴0.185600896
|1 PARAX / VES
Bs0.39261728
|1 PARAX / PKR
Rs1.2578029952
|1 PARAX / KZT
₸2.3104634616
|1 PARAX / THB
฿0.1466960928
|1 PARAX / TWD
NT$0.135408346
|1 PARAX / AED
د.إ0.0163739252
|1 PARAX / CHF
Fr0.0036584792
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HK$0.0346663212
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.د.م0.0413140456
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