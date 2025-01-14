ParagonsDAO Fiyatı (PDT)
Bugün için canlı ParagonsDAO (PDT) fiyatı, 0.108828 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 13.50M USD. PDT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ParagonsDAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 17.40K USD
- Gün içindeki ParagonsDAO fiyat değişimi +7.64%
- Dolaşımdaki arz: 124.20M USD.
MEXC'deki PDT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PDT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, ParagonsDAO / USD fiyat değişimi, $ +0.00772668.
Son 30 gün içerisinde, ParagonsDAO / USD fiyat değişimi, $ +0.0334200340.
Son 60 gün içerisinde, ParagonsDAO / USD fiyat değişimi, $ +0.0014065910.
Son 90 gün içerisinde, ParagonsDAO / USD fiyat değişimi, $ +0.00774491675419366.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00772668
|+7.64%
|30 Gün
|$ +0.0334200340
|+30.71%
|60 Gün
|$ +0.0014065910
|+1.29%
|90 Gün
|$ +0.00774491675419366
|+7.66%
En güncel ParagonsDAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.46%
+7.64%
-22.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today!
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PDT / AUD
A$0.17521308
|1 PDT / GBP
￡0.08923896
|1 PDT / EUR
€0.10556316
|1 PDT / USD
$0.108828
|1 PDT / MYR
RM0.489726
|1 PDT / TRY
₺3.86230572
|1 PDT / JPY
¥17.1893826
|1 PDT / RUB
₽11.182077
|1 PDT / INR
₹9.42341652
|1 PDT / IDR
Rp1,784.06528832
|1 PDT / PHP
₱6.39473328
|1 PDT / EGP
￡E.5.49363744
|1 PDT / BRL
R$0.66711564
|1 PDT / CAD
C$0.15562404
|1 PDT / BDT
৳13.15295208
|1 PDT / NGN
₦168.20346852
|1 PDT / UAH
₴4.6143072
|1 PDT / VES
Bs5.767884
|1 PDT / PKR
Rs30.3303636
|1 PDT / KZT
₸57.79419768
|1 PDT / THB
฿3.78503784
|1 PDT / TWD
NT$3.591324
|1 PDT / CHF
Fr0.09903348
|1 PDT / HKD
HK$0.84668184
|1 PDT / MAD
.د.م1.0937214