Bugünkü Pear Protocol Fiyatı

Bugünkü Pear Protocol (PEAR) fiyatı $ 0,03048448 olup, son 24 saatte % 1,39 değişim gösterdi. Mevcut PEAR / USD dönüşüm oranı PEAR başına $ 0,03048448 şeklindedir.

Pear Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.840.948 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 257,19M PEAR şeklindedir. Son 24 saat içinde PEAR, $ 0,03047317 (en düşük) ile $ 0,03144875 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,092685 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00497174 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEAR, son bir saatte -%0,19 ve son 7 günde +%7,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pear Protocol (PEAR) Piyasa Bilgileri

Şu anki Pear Protocol piyasa değeri $ 7,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEAR arzı 257,19M olup, toplam arzı 852219528.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,98M.