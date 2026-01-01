Bugünkü Pek Fiyatı

Bugünkü Pek (PEK) fiyatı $ 0,00001111 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PEK / USD dönüşüm oranı PEK başına $ 0,00001111 şeklindedir.

Pek, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.106,87 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PEK şeklindedir. Son 24 saat içinde PEK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00030701 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000991 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEK, son bir saatte -- ve son 7 günde +%11,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pek (PEK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,11K$ 11,11K $ 11,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,11K$ 11,11K $ 11,11K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Pek piyasa değeri $ 11,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,11K.