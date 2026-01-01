Bugünkü Pepe on BnB Fiyatı

Bugünkü Pepe on BnB (佩佩) fiyatı $ 0,00000566 olup, son 24 saatte % 0,16 değişim gösterdi. Mevcut 佩佩 / USD dönüşüm oranı 佩佩 başına $ 0,00000566 şeklindedir.

Pepe on BnB, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.661,87 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 佩佩 şeklindedir. Son 24 saat içinde 佩佩, $ 0,00000565 (en düşük) ile $ 0,00000574 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00017741 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000554 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 佩佩, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pepe on BnB (佩佩) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,66K$ 5,66K $ 5,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,66K$ 5,66K $ 5,66K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Pepe on BnB piyasa değeri $ 5,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 佩佩 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,66K.