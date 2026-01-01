Bugünkü PEPETO Fiyatı

Bugünkü PEPETO (PEPETO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PEPETO / USD dönüşüm oranı PEPETO başına -- şeklindedir.

PEPETO, şu anda piyasa değeri açısından $ 62.689 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M PEPETO şeklindedir. Son 24 saat içinde PEPETO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,068676 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEPETO, son bir saatte -- ve son 7 günde +%3,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PEPETO (PEPETO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 62,69K$ 62,69K $ 62,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 62,69K$ 62,69K $ 62,69K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

