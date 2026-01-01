Bugünkü PepeVerse Fiyatı

Bugünkü PepeVerse (PVRSE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,49 değişim gösterdi. Mevcut PVRSE / USD dönüşüm oranı PVRSE başına -- şeklindedir.

PepeVerse, şu anda piyasa değeri açısından $ 64.765 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,66M PVRSE şeklindedir. Son 24 saat içinde PVRSE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PVRSE, son bir saatte -%0,19 ve son 7 günde -%13,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PepeVerse (PVRSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 64,77K$ 64,77K $ 64,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 64,77K$ 64,77K $ 64,77K Dolaşım Arzı 999,66M 999,66M 999,66M Toplam Arz 999.656.884,912502 999.656.884,912502 999.656.884,912502

Şu anki PepeVerse piyasa değeri $ 64,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PVRSE arzı 999,66M olup, toplam arzı 999656884.912502. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 64,77K.