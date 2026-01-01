Bugünkü PHASMA Fiyatı

Bugünkü PHASMA (PHASMA) fiyatı $ 0,00000245 olup, son 24 saatte % 2,72 değişim gösterdi. Mevcut PHASMA / USD dönüşüm oranı PHASMA başına $ 0,00000245 şeklindedir.

PHASMA, şu anda piyasa değeri açısından $ 51.878 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,16B PHASMA şeklindedir. Son 24 saat içinde PHASMA, $ 0,00000214 (en düşük) ile $ 0,00000245 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00009469 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000214 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PHASMA, son bir saatte +%4,61 ve son 7 günde -%15,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PHASMA (PHASMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 51,88K$ 51,88K $ 51,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 60,49K$ 60,49K $ 60,49K Dolaşım Arzı 21,16B 21,16B 21,16B Toplam Arz 24.669.800.000,0 24.669.800.000,0 24.669.800.000,0

Şu anki PHASMA piyasa değeri $ 51,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PHASMA arzı 21,16B olup, toplam arzı 24669800000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 60,49K.