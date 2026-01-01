Bugünkü PigeonToken Fiyatı

Bugünkü PigeonToken (PIQ) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,94 değişim gösterdi. Mevcut PIQ / USD dönüşüm oranı PIQ başına -- şeklindedir.

PigeonToken, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.271,08 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 15,00B PIQ şeklindedir. Son 24 saat içinde PIQ, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000362 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PIQ, son bir saatte +%0,47 ve son 7 günde -%11,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PigeonToken (PIQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,27K$ 12,27K $ 12,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,27K$ 12,27K $ 12,27K Dolaşım Arzı 15,00B 15,00B 15,00B Toplam Arz 15.000.000.000,0 15.000.000.000,0 15.000.000.000,0

Şu anki PigeonToken piyasa değeri $ 12,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PIQ arzı 15,00B olup, toplam arzı 15000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,27K.