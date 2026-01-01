Bugünkü Pinealon Fiyatı

Bugünkü Pinealon (PNL) fiyatı $ 0,00001835 olup, son 24 saatte % 0,65 değişim gösterdi. Mevcut PNL / USD dönüşüm oranı PNL başına $ 0,00001835 şeklindedir.

Pinealon, şu anda piyasa değeri açısından $ 18.346,37 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,71M PNL şeklindedir. Son 24 saat içinde PNL, $ 0,00001823 (en düşük) ile $ 0,00001847 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00044206 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001584 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PNL, son bir saatte -%0,25 ve son 7 günde -%2,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pinealon (PNL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,35K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,35K Dolaşım Arzı 999,71M Toplam Arz 999.706.666,01951

