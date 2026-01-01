Bugünkü Pinto Coin Fiyatı

Bugünkü Pinto Coin (PINTO) fiyatı $ 0,00004718 olup, son 24 saatte % 0,08 değişim gösterdi. Mevcut PINTO / USD dönüşüm oranı PINTO başına $ 0,00004718 şeklindedir.

Pinto Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 47.182 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M PINTO şeklindedir. Son 24 saat içinde PINTO, $ 0,00004667 (en düşük) ile $ 0,00004755 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00051594 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004667 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PINTO, son bir saatte -- ve son 7 günde -%15,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pinto Coin (PINTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 47,18K$ 47,18K $ 47,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 47,18K$ 47,18K $ 47,18K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.991.266,916244 999.991.266,916244 999.991.266,916244

Şu anki Pinto Coin piyasa değeri $ 47,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PINTO arzı 999,99M olup, toplam arzı 999991266.916244. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 47,18K.