Pisces Fiyatı (PISCES)
Bugün için canlı Pisces (PISCES) fiyatı, 0.00177869 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.78M USD. PISCES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pisces Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 17.37K USD
- Gün içindeki Pisces fiyat değişimi +3.73%
- Dolaşımdaki arz: 1000.00M USD.
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Gün içerisinde, Pisces / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pisces / USD fiyat değişimi, $ -0.0013034409.
Son 60 gün içerisinde, Pisces / USD fiyat değişimi, $ -0.0001161986.
Son 90 gün içerisinde, Pisces / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.73%
|30 Gün
|$ -0.0013034409
|-73.28%
|60 Gün
|$ -0.0001161986
|-6.53%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pisces fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.04%
+3.73%
-14.75%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Pisces, the Fish 🐟, captures the dreamlike and intuitive energy of late winter, from mid-February to mid-March. Known for its deep emotional and spiritual connections, Pisces season invites you to dive into the realms of imagination and compassion. 🌌 Connect with the mystical and empathetic spirit of Pisces!
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|1 PISCES / GBP
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|1 PISCES / EUR
€0.0017253293
|1 PISCES / USD
$0.00177869
|1 PISCES / MYR
RM0.008004105
|1 PISCES / TRY
₺0.0631079212
|1 PISCES / JPY
¥0.280499413
|1 PISCES / RUB
₽0.1827603975
|1 PISCES / INR
₹0.154034554
|1 PISCES / IDR
Rp29.1588477936
|1 PISCES / PHP
₱0.1041067257
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￡E.0.089823845
|1 PISCES / BRL
R$0.0108322221
|1 PISCES / CAD
C$0.0025435267
|1 PISCES / BDT
৳0.2149724734
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Fr0.0016186079
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.د.م0.0178758345