Bugünkü Pitaya Fiyatı

Bugünkü Pitaya (PITAYA) fiyatı $ 0,00003036 olup, son 24 saatte % 1,44 değişim gösterdi. Mevcut PITAYA / USD dönüşüm oranı PITAYA başına $ 0,00003036 şeklindedir.

Pitaya, şu anda piyasa değeri açısından $ 30.320 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,81M PITAYA şeklindedir. Son 24 saat içinde PITAYA, $ 0,00003021 (en düşük) ile $ 0,00003085 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00020639 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002367 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PITAYA, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%22,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pitaya (PITAYA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,32K$ 30,32K $ 30,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,34K$ 30,34K $ 30,34K Dolaşım Arzı 998,81M 998,81M 998,81M Toplam Arz 999.378.441,684382 999.378.441,684382 999.378.441,684382

Şu anki Pitaya piyasa değeri $ 30,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PITAYA arzı 998,81M olup, toplam arzı 999378441.684382. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,34K.