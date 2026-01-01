Bugünkü PithLabs Fiyatı

Bugünkü PithLabs (PITH) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PITH / USD dönüşüm oranı PITH başına -- şeklindedir.

PithLabs, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.180,37 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 994,35M PITH şeklindedir. Son 24 saat içinde PITH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PITH, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PithLabs (PITH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,18K$ 6,18K $ 6,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,18K$ 6,18K $ 6,18K Dolaşım Arzı 994,35M 994,35M 994,35M Toplam Arz 994.353.282,298458 994.353.282,298458 994.353.282,298458

Şu anki PithLabs piyasa değeri $ 6,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PITH arzı 994,35M olup, toplam arzı 994353282.298458. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,18K.