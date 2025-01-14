Pizza Fiyatı (PIZZA)
Bugün için canlı Pizza (PIZZA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 124.38K USD. PIZZA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pizza Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.43K USD
- Gün içindeki Pizza fiyat değişimi -14.01%
- Dolaşımdaki arz: 10.00B USD.
MEXC'deki PIZZA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PIZZA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Pizza / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pizza / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pizza / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pizza / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-14.01%
|30 Gün
|$ 0
|-73.92%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pizza fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.47%
-14.01%
-7.73%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
This is a meme token about Pizza, I have gathered a team of 4 artists create a steady flow of meme content for social media and to build a community with pizza lovers from across the world. We are here to bridge DFI and Pizza. No white paper for this project and as we complete steps of growth we will provide a Done Map and update on a quarterly basis. As the project grows we plan to have Pizza Party's that are sponsored by our project for community members from across the world, holding events on National Pizza day as well as Bitcoin Pizza day.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PIZZA / AUD
A$--
|1 PIZZA / GBP
￡--
|1 PIZZA / EUR
€--
|1 PIZZA / USD
$--
|1 PIZZA / MYR
RM--
|1 PIZZA / TRY
₺--
|1 PIZZA / JPY
¥--
|1 PIZZA / RUB
₽--
|1 PIZZA / INR
₹--
|1 PIZZA / IDR
Rp--
|1 PIZZA / PHP
₱--
|1 PIZZA / EGP
￡E.--
|1 PIZZA / BRL
R$--
|1 PIZZA / CAD
C$--
|1 PIZZA / BDT
৳--
|1 PIZZA / NGN
₦--
|1 PIZZA / UAH
₴--
|1 PIZZA / VES
Bs--
|1 PIZZA / PKR
Rs--
|1 PIZZA / KZT
₸--
|1 PIZZA / THB
฿--
|1 PIZZA / TWD
NT$--
|1 PIZZA / CHF
Fr--
|1 PIZZA / HKD
HK$--
|1 PIZZA / MAD
.د.م--