Bugünkü Plan Bee Fiyatı

Bugünkü Plan Bee (PLANB) fiyatı $ 0,0000552 olup, son 24 saatte % 0,20 değişim gösterdi. Mevcut PLANB / USD dönüşüm oranı PLANB başına $ 0,0000552 şeklindedir.

Plan Bee, şu anda piyasa değeri açısından $ 54.655 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 990,20M PLANB şeklindedir. Son 24 saat içinde PLANB, $ 0,00005459 (en düşük) ile $ 0,0000553 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00048706 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005054 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLANB, son bir saatte +%0,72 ve son 7 günde +%7,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Plan Bee (PLANB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 54,66K$ 54,66K $ 54,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 54,66K$ 54,66K $ 54,66K Dolaşım Arzı 990,20M 990,20M 990,20M Toplam Arz 990.197.555,5912089 990.197.555,5912089 990.197.555,5912089

Şu anki Plan Bee piyasa değeri $ 54,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLANB arzı 990,20M olup, toplam arzı 990197555.5912089. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 54,66K.