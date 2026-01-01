Bugünkü Planet Horse V2 Fiyatı

Bugünkü Planet Horse V2 (PHORSE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PHORSE / USD dönüşüm oranı PHORSE başına -- şeklindedir.

Planet Horse V2, şu anda piyasa değeri açısından $ 62.775 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 300,00M PHORSE şeklindedir. Son 24 saat içinde PHORSE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00181314 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PHORSE, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Planet Horse V2 (PHORSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 62,78K$ 62,78K $ 62,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 62,78K$ 62,78K $ 62,78K Dolaşım Arzı 300,00M 300,00M 300,00M Toplam Arz 300.000.000,0 300.000.000,0 300.000.000,0

Şu anki Planet Horse V2 piyasa değeri $ 62,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PHORSE arzı 300,00M olup, toplam arzı 300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 62,78K.