Bugünkü Playbux Fiyatı

Bugünkü Playbux (PBUX) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PBUX / USD dönüşüm oranı PBUX başına -- şeklindedir.

Playbux, şu anda piyasa değeri açısından $ 26.907 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 376,05M PBUX şeklindedir. Son 24 saat içinde PBUX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,388009 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PBUX, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Playbux (PBUX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,91K$ 26,91K $ 26,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,32K$ 28,32K $ 28,32K Dolaşım Arzı 376,05M 376,05M 376,05M Toplam Arz 395.760.192,33 395.760.192,33 395.760.192,33

Şu anki Playbux piyasa değeri $ 26,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PBUX arzı 376,05M olup, toplam arzı 395760192.33. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,32K.